Audace, la riconoscenza del DG Matrigiani "Grazie a Spinelli che mi ha voluto fortemente qui"

La buona stagione dell'Audace non sta passando inosservata, e parte del merito è sicuramente del direttore generale Matrigiani, che però gira i complimenti al suo presidente."Innanzitutto devo ringraziare il patron Giuseppe Spinelli che mi ha voluto fortemente qui. Nel corso di questi mesi ci sono stati anche degli scricchiolii a livello di rapporti, ma soprattutto per colpa mia: cose che possono accadere quando delle persone si conoscono. Ora tutto l’ambiente lotta per una sola causa e sono certo che tutti hanno voglia di fare il bene dell’Audace. Il patron ha in mente delle cose ancor più importanti, ma la sua prima idea è quella di portare in alto questo club”.

Il DG non ha gradito il risultato della sfida contro l'Anagni, terminata per 0-1 a favore degli ospiti. “Un risultato assolutamente ingiusto. Abbiamo fatto sempre noi la partita, prima e dopo la rete dei padroni di casa, giocando un grande calcio e mettendo sul campo i principi di gioco di un grande staff tecnico come quello composto da Scarfini e Bianchi, due persone eccezionali. Non mi è piaciuto l’atteggiamento antisportivo del Città di Anagni, cosa che anche esponenti di altre società mi hanno confermato. In particolare, nel corso della gara, Cardinali è spesso “svenuto” a terra come colpito da granate, comunque ognuno fa calcio come meglio crede. A noi perfino un pareggio sarebbe stato stretto per quello che si è visto, ma ora guardiamo avanti”.