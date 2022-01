Audace, la grinta di De Angelis "Questa squadra può fare bene"

E' tornato all'Audace in questa stagione Andrea De Angelis, esterno difensivo classe 2002 partito dall'Audace verso il Genoa e poi passato per Vis Artena e Monterosi. “Conosco benissimo questo ambiente e so che mi può dare quella tranquillità personale che avevo un po’ perso ultimamente. Non è un passo indietro per me, ma un modo per ripartire: tutto quello che ho fatto rimane e ora cerco di scrivere una nuova storia. Non ho affatto smesso di sognare un ritorno tra i professionisti”. L'obiettivo della stagione è ben chiaro per De Angelis: “Nell’ultima parte di stagione avevamo trovato un bel ritmo, anche se l’ultima sfida del 2021 contro l’Arce ci aveva lasciato l’amaro in bocca per un pareggio che ci è andato un po’ stretto. L’obiettivo di questa squadra, comunque, dev’essere di togliersi le migliori soddisfazioni possibili, acquisendo la consapevolezza di quello che siamo: siamo settimi, ma dobbiamo guardare avanti perché possiamo fare male a tutti”.