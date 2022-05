Audace, la gioia del DG Matrigiani per la salvezza "Ora godiamoci questa salvezza, poi pensiamo al futuro"

Obiettivo salvezza raggiunto per l'Audace, che battendo il Paliano per 3-1 si porta a casa la sfida dei playout e ufficializza la permanenza nella categoria. Il DG Matrigiani fa un passo indietro per parlare della situazione trovata al suo ingresso nel club. “La situazione era drammatica quando siamo arrivati e devo dire grazie a tutti i ragazzi, nessuno escluso, per tutto quello che hanno saputo fare. I miei complimenti anche allo staff tecnico che ha saputo tirare fuori il massimo da questo organico e alla fine l’obiettivo è stato centrato. A proposito di ringraziamenti, ne devo fare uno di cuore al patron Giuseppe Spinelli e al presidente Giovanni Mastropietro e a tutto il resto dello staff societario che mi hanno dato la possibilità di lavorare nelle migliori condizioni possibili. Ovviamente ci sono stati dei momenti complicati anche perché all’inizio di un rapporto ci si deve conoscere, ma li abbiamo superati brillantemente. Ora ci godiamo questa salvezza e tra qualche giorno inizieremo a pensare al futuro, ma una cosa è certa: il prossimo anno l’Audace non giocherà per evitare i play out… E’ ovvio che gli obiettivi sono ambiziosi perché il patron Spinelli vuole arrivare in alto come già fatto in altre situazioni: lui è un personaggio vulcanico, a volte pure troppo. Stargli dietro è…audace, ma sicuramente affascinante. Non so cosa deciderà per il futuro, ma ho voglia di aiutarlo a prendersi le soddisfazioni che merita”.

Matrigiani torna indietro per parlare della sfida con il Paliano. “E’ stata una delle più belle prestazioni della stagione, mi ha fatto piacere che a deciderla per noi siano stati tre ragazzi su cui ho fortemente puntato: Pallotta, Nannini e Sandu che potrebbe fare sicuramente qualcosa di più dell’Eccellenza. Ma dovrei davvero citare tutti i ragazzi, dal primo all’ultimo, perché ognuno di loro ha dato qualcosa. Qualcuno per farmi un dispetto ha anche provato a spronare ancor di più i giocatori avversari nel cercare di battere l’Audace e rinfacciarmi così una retrocessione, invece gli è andata male... Non essendo mai stato abituato a giocare questo tipo di partite, c’era un po’ di tensione, ma i ragazzi e lo staff tecnico sono stati veramente eccezionali”.