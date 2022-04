Audace, la carica di Matrigiani "Domenica dev’essere la partita dell’Audace"

La sconfitta con il Paliano ha complicato i piani di salvezza diretta dell'Audace, che ora arriva all'ultima giornata con una posizione di classifica ancora in bilico. A commentare la situazione in vista della giornata decisiva è il DG della squadra romana Roberto Matrigiani. “Abbiamo affrontato un avversario forte, a dispetto della classifica complicata: quando annoveri gente del calibro di Macciocca e Pintori, che ha segnato su calcio di punizione la rete decisiva, significa che hai una squadra importante. Non possiamo recriminare troppo sul risultato finale perché il Città di Paliano ha fatto una buona partita e noi avevamo una squadra piena di under. I nostri ragazzi hanno fatto il possibile e a fine partita, quando sono entrato dentro gli spogliatoi per parlare alla squadra, mi ha colpito moltissimo vedere i loro volti. Lì ho capito che non avrei dovuto dire nulla perché le loro facce erano eloquenti: questi ragazzi sono encomiabili e assieme allo staff tecnico stanno facendo un piccolo miracolo sportivo. Sono convinto che domenica lo completeremo”. Con una vittoria contro l'Arce l'Audace raggiungerebbe la salvezza diretta. “Un altro avversario complicatissimo il quale annovera giocatori che conosco benissimo allenati da un ottimo tecnico come Ferazzoli e con alle spalle una società con un presidente importante, come lo abbiamo anche noi. Domenica dev’essere la partita dell’Audace e sono convinto al 100% che otterremo questa vittoria centrando una salvezza che meritiamo: non va mai dimenticato da dove siamo partiti e dove ci trovavamo quando è arrivato il mister Daniele Scarfini, poi il sottoscritto e infine anche Alessio Bianchi che ho fortemente voluto qui e che si è calato alla perfezione nel suo ruolo”