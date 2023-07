Audace, il comunicato del club sull'iscrizione in Eccellenza

Situazione complicata in casa Audace, che con l'ultimo comunicato diramato sulla pagina ufficiale getta ombre sul futuro del club in Eccellenza Lazio. "Il Consiglio Direttivo dell’ASD AUDACE 1919 comunica ai propri tifosi che, al momento, è a fortissimo rischio l’iscrizione al prossimo Campionato di Eccellenza. Eventuali interessati a gestire le attività della prima squadra (imprenditori, ecc.), possono contattarci nel più breve tempo possibile. Le attività del Settore Giovanile non subiranno alcuna variazione ed andranno in perfetta linea di continuità con il passato, sotto la responsabilità dei Presidenti Ercoli e Testa. Con successivi comunicati terremo aggiornata la comunità dei nostri tifosi sull’evoluzione della situazione.".