Audace 1919 (calcio, Eccellenza) Furto durante la Coppa Italia Eccellenza, le parole della società

Non la migliore delle domeniche per l'Audace 1919, sconfitta nel primo turno di Coppa Italia Eccellenza dalla Lvpa Frascati ai rigori dopo una partita tiratissima. Oltre al danno dell'eliminazione dalla competizione anche la beffa, la squadra ha subito il furto dei propri effetti personali durante il primo tempo della partita di Frascati. Al rientro negli spogliatoi i giocatori si sono ritrovati lo spogliatoio messo sottosopra e con tanti oggetti di valore come chiavi e cellulari mancanti. Di seguito il comunicato dell'Audace 1919, rilasciato tramite la propria pagina ufficiale di Facebook. "Spiacevole episodio al rientro negli spogliatoi. I nostri ragazzi hanno trovato il locale a soqquadro, spariti tutti gli effetti personali dei ragazzi (cellulari chiavi, scarpe carte). Attimi di panico, rabbia, nervosismo, la società ed i ragazzi volevano abbandonare la partita poi con senso di responsabilità in primis i ragazzi seppur provati psicologicamente hanno deciso di continuare a giocare dimostrando un grosso attaccamento alla squadra. La domanda è questa, tutte le regole che ci impongono (giustamente) per poter continuare a giocare, mascherine tamponi etc., poi si lasciano entrare indisturbati ladri e affini a compiere questa nefandezza. I guardiani o chi dovrebbe vigilare affinché nell’area spogliatoio non entri nessuno dov’erano?". Contattata da RomaToday, la società ha comunicato che ha già sporto denuncia per i fatti di ieri.