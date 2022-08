Atletico Vescovio, ufficiale il nuovo allenatore della prima squadra

L' Asd Atletico Vescovio comunica che la guida tecnica della prima squadra, partecipante al campionato di Promozione e della squadra Under 19, che prenderà parte al campionato Elite di categoria, è stata affidata ad un unico staff. Mirko Testardi sarà il tecnico della prima squadra, Leonardo Camilli guiderà la squadra juniores. Nei prossimi giorni saranno presentati i restanti componenti dello staff tecnico. Nel corso degli anni la nostra società si è distinta per aver sviluppato un corpo unico fra prima squadra e settore giovanile. Nello scorso campionato di Eccellenza, al termine del girone d'andata, la nostra squadra occupava fieramente la seconda posizione nella speciale classifica dedicata alla valorizzazione dei giovani. Con gli innesti, sempre più frequenti, di calciatori nati negli anni 2003, 2004 e 2005, avvenuti nel girone di ritorno, la nostra posizione sarebbe addirittura migliorata, ma purtroppo è stata pubblicata una classifica riservata solo alle società che hanno mantenuto la categoria. La promozione di Mister Testardi in prima squadra è pertanto più che mai sintomatica,così come non è casuale il luogo in cui è stato siglato ufficialmente l'accordo: Piazza Vescovio, centro nevralgico del quartiere in cui nacque tutto quasi 20 anni fa... Il tecnico è giunto alla nona stagione in biancorosso ed ha allenato le nostre squadre in tutte le categorie del settore giovanile, partendo dall'attività di base.

[comunicato stampa Atletico Vescovio]