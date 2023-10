Atletico Vescovio-Sant'Angelo Romano sospesa: ecco perché

Non è arrivato ancora il verdetto della partita fra Atletico Vescovio e Sant'Angelo Romano sfida valida per il ritorno dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia Promozione per via della sospensione del match.

La partita doveva stabilire quale delle due squadra sarebbe approdata ai sedicesimi di finale, con partite di andata e ritorno in programma il prossimo 25 ottobre e 15 novembre.

La sfida di ritorno in casa dell'Atletico Vescovio si è interrota al 45esimo sul risultato di zero a zero, stesso risultato maturato nel match di andata. La sospensione si deve all'infortunio dell'arbitro. Ancora da stabilire la data della ripresa della partita che andrà a completare il quadro del turno successivo.