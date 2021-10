Grande vittoria dell'Atletico Torrenova contro il Vicovaro

Spettacolare 2 a 3 fra Vicovaro e Atletico Torrenova al Tancredi Berenghi. Un super gol di Fortunato regala i tre punti agli ospiti.

La partita

La sfida fra Vicovaro e Atletico Torrenova promette subito spettacolo e tanti gol. Parte bene il Vicovaro ma a passare in vantaggio è il Torrenova con Botti. Il tiro del calciatore ospite coglie la traversa ma supera la linea di porta. La reazione dei padroni di casa è immediata. Trova la rete dell'1 a 1 il solito Catracchia che di testa sfrutta al massimo un'uscita sbagliata del portiere. La partita continua a ritmi alti. Botti scende sulla fascia e mette un pallone in mezzo su cui si fionda Forcina che al volo trova il nuovo vantaggio ospite. Gran gol del bomber dell'Atletico Torrenova. Il Vicovaro però trova la forza per reagire e sul finale di primo tempo si guadagna un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Taverna che non sbaglia. Le due squadre vanno al riposo sul risultato di 2 a 2. Come nel primo tempo, la seconda frazione di gioco si apre con il Vicovaro che parte subito forte ma senza trovare la rete. Il gol lo trova invece il Torrenova con Fortunato. Il calciatore del Torrenova sfrutta un errore del portiere avversario e con uno splendido pallonetto trova il terzo nuovo vantaggio dell'Atletico Torrenova. Nel finale forcing del Vicovaro che però è sfortunato e manca di precisione.

La classficia

I tre punti conquistati in casa del Vicovaro, proiettano l'Atletico Torrenova al secondo posto della classifica del girone D a quota 9 punti. Vicovaro fermo a 4 punti.