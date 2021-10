Poker dell'Atletico Torrenova al De Rossi

L'Atletico Torrenova batte per 4 a 1 la Polisportiva De Rossi. Migliore in campo l'attaccante Mirko Forcina autore di una doppietta.

La partita

La partita si mette subito bene per l'Atletico Torrenova che sblocca l'incontro al 14esimo con un calcio di rigore trasformato dal suo bomber, Mirko Forcina. Gli ospiti vanno al riposo sul 2 a 0 grazie al raddoppio di Picconi al 22esimo. Nella ripresa il copione non cambia e Botti trova la rete che blinda il risultato. All 66esimo altra gioia personale per Forcina che sigla il poker dell'Atletico Torrenova e la sua doppietta personale. Con la partita ormai compromessa sul 4 a 0, la Polisportiva De Rossi trova il gol della bandiera targato Angelucci.

La classifica

Con quest vittoria l'Atletico Torrenova trova i primi punti della stagione e sale a quota tre punti raggiungendo proprio la Polisportiva De Rossi.