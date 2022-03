Atletico Torrenova-Vicovaro 0-2: Loreti fa volare gli arancioverdi

Squadra in casa

Squadra in casa Atletico Torrenova

Dopo 10 risultati utili consecutivi cade l'Atletico Torrenova in casa contro il Vicovaro per due a zero, scivolando così al secondo posto nel Girone D.

La partita

La prima grande occasione della partita è dell'Atletico Torrenova con un tiro da limite dell'area respinto, con l'aiuto del palo, da Quattrotto. Il portiere del Vicovaro si ripete poco dopo su un colpo di testa di Forcina. A sorpresa passano in vantaggio, in maniera fortunosa, gli arancioverdi con una punizione dai 35 metri di Loreti che beffa il portiere. Nella ripresa ci riprova ancora Forcina ma il suo colpo di testa esce di poco fuori. Il Vicovaro in contropiede colpisce il palo e nel finale chiude i conti. Timperi si guadagna un calcio di rigore realizzato poi da Copponi.

La classifica

Con questo risultato il Vicovaro sale a quota 37 punti a -2 dall'Atletico Torrenova secondo.