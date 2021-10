Forcina regala i tre punti l'Atletico Torrenova

L'Atletico Torrenova batte per 1 a 0 in casa il Valmontone. Decisiva la rete di Mirko Forcina.

La partita

Il primo tempo fra Atletico Torrenova e Valmontone è molto equilibrato ed infatti termina zero a zero. Nella ripresa invece sale la pressione dell'Atletico Torrenova che spinge e si guadagna al 61esimo un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Forcina, ma l'attaccante si lascia ipnotizzare da Bartolelli che para. Poco dopo però l'attaccante dell'Atletico Torrenova trova il tempo di rifarsi. Infatti è abile Forcina di testa ad insaccare in rete un perfetto cross di Botti. Fortunato, per i padroni di casa colpisce un palo ma il risultato non cambia più fino al triplice fischio.

La classifica

Con questa vittoria l'Atletico Torrenova sale a quota sei punti e supera in classifica proprio il Valmontone fermo a quattro.