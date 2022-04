Atletico Torrenova-Pro Roma 5-0: tutto facile per Rocchi e compagni

L'Atletico Torrenova vince in casa per cinque a zero contro la Pro Roma nella ventiquattresima giornata del Girone D. La formazione di casa vince agevolmente nonostante assenze importanti come quelle di Forcina e Federici.

La partita

Non c'è storia fra Atletico Torrenova e Pro Roma, con la partita che ha evidenziato la grande differenza in classifica fra le due squadre. Il Torrenova gioca meglio, la squadra è rimasta concentrata e dimostra ancora di avere benzina nel motore per questo finale di stagione rovente. I padroni di casa sbloccano la partita giù nel primo tempo con Rocchi. Nella ripresa il Torrenova dilaga sempre con Rocchi e Lellis, con la formazione di casa che chiude i conti nel finale.

La classifica

Con questo successo l'Atletico Torrenova resta al secondo posto della classifica del Girone D con 52 punti, a -1 dalla capolista Rocca Priora RdP. Per la Pro Roma terzultimo posto con 13 punti e playout sempre più distanti.