Atletico Torrenova-Polisportiva De Rossi 1-0: Forcina gol vittoria e primato in classifica

L'Atletico Torrenova vincer per uno a zero in casa contro la Polisportiva De Rossi. Decide la partita una rete di Forcina che regala i tre punti e il primo posto alla sua squadra.

La partita

L'Atletico Torrenova governa la partita già dalle prime battute. I padroni di casa ci provano spesso su calcio piazzato ma la difesa della De Rossi riesce a salvarsi. Il copione non cambia nemmeno nella ripresa fino agli ultimi istanti. Gli uomini di Pandolfi sorprendono la difesa avversario con un lancio in profondità che mette Forcina a tu per tu col portiere ospite che però atterrà l'attaccante, per l'arbitro non ci sono dubbi è rigore. Il bomber dell'Atletico Torrenova si presenta dal dischetto e non sbaglia.

Queste le parole dell'allenatore del Torrenova, Pandolfi al termine della gara: "La pazienza dei nostri ragazzi è stata esemplare, sono davvero soddisfatto di come abbiamo gestito la concentrazione in una partita ostica ma alla fine il risultato è arrivato. Il futuro? Non cambia nulla, dobbiamo continuare a lottare, partita dopo partita, minuto dopo minuto, come abbiamo fino ad oggi... Poi si vedrà".

La classifica

L'Atletico Torrenova con questa vittoria e la concomitante sconfitta del Rocca Priora RdP, sale al primo posto della classifica del Girone D con 36 punti. De Rossi ferma a 20.