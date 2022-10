Atletico Torrenova, le parole di mister Corsi "Dobbiamo migliorarci ancora"

Non è contento il tecnico dell'Atletico Torrenova Emiliano Corsi, in panchina per la sfida di Coppa Italia persa contro la Luiss. Il mister ha parlato dell'avvio di stagione difficile della squadra in Eccellenza e delle sue speranze per il futuro.

Con risultati alla mano fino ad ora è stato un avvio di stagione purtroppo difficile e complicato ma può essere associato a tanti fattori, difficoltà della categoria, forma fisica, forza degli avversari affrontati e le molteplici assenze?

"Purtroppo o per fortuna questo è uno sport legato ai risultati che in questo momento non ci danno ragione, non c’è da associarlo a nulla se non a noi stessi, evidentemente non basta quello che facciamo e quindi dobbiamo migliorarci ancora".

Da inizio campionato, la sua squadra sembra vivere momenti di lucidità ed altri in cui smarrisce l’intensità, ieri ci può spiegare come è andata la partita?

"La partita è stata giocata con un buon approccio e un buon ritmo, e difatti appena dopo pochi minuti abbiamo avuto la prima occasione con Felici…” e aggiunge “rivedendo la partita a casa, ho visto diversi tiri in porta in cui non siamo stati sempre precisi ma le occasioni create sono più di una e nonostante l’inferiorità numerica, abbiamo comunque avuto anche la capacità di riaprirla ed anche lottato… noi ovviamente abbiamo rischiato tanto per cercare di recuperare la partita, cercando il gol del pari e difatti le loro occasioni migliori sono arrivate solo nel finale ed in ripartenza con la difesa scoperta. Noi facciamo i complimenti agli avversari ma comunque dobbiamo prendere atto e fare esperienza per il futuro, evidentemente dobbiamo pensare ad andare più forti a partire dagli allenamenti, perché come ti alleni lo riporti in partita, l’atteggiamento deve essere esigente per ognuno di noi, e tutti insieme e per tutta la settimana dobbiamo fare di più”

Domenica c'è il Terracina, ci si aspetta una reazione da parte della sua squadra ma cosa dovremmo aspettarci, una reazione determinata o una reazione forte trasportata dall'emotività?

"Da oggi dobbiamo cercare di preparare al meglio la sfida di Domenica che è contro una squadra esperta e forte, con un allenatore navigato, dobbiamo saper fare una partita equilibrata e allo stesso tempo sporca…da oggi testa bassa, silenzio e solo duro lavoro, altre ricette non ne conosco”