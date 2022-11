Atletico Torrenova, le parole di mister Corsi "Ci manca sempre qualcosa"

Il pareggio interno con il Villalba lascia più di qualche rimpianto al tecnico del Torrenova Emiliano Corsi, che come di consueto ha affidato il suo commento alla pagina ufficiale del club di Eccellenza Lazio girone B. "Mi dispiace vedere la squadra produrre un buon calcio ma non riuscire a chiudere mai prima la partita, ci manca sempre quel pizzico in più. La squadra seppur lentamente si è cimentata in questa categoria, sa dove e come trovare risultato ed oggi contro una squadra che è sicuramente più esperta di noi, ha dato dimostrazione del carattere per 90°minuti che spesso in questo campionato ci è mancata…dobbiamo continuare a remare dalla stessa parte senza nessuna preoccupazione per le prossime sfide, dobbiamo giocare con estrema concentrazione".