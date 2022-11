Atletico Torrenova, la gioia di mister Corsi "Prestazione di carattere"

Anche se è "solo" un pareggio può esultare il tecnico dell'Atletico Torrenova Emiliano Corsi, che per la pagina ufficiale del club ha commentato lo 0-0 interno con il Gaeta. “Prestazione di carattere contro la seconda in classifica e questo ci deve far riflettere molto sulle nostre possibilità… in questa partita, il gruppo ha dimostrando di non voler mollare un centimetro e seppure con diverse assenze importanti, abbiamo dimostrato di essere una ottima squadra in grado da poter mettere in difficoltà chiunque...noi dobbiamo costruire molto attorno a questo concetto”