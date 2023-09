Atletico Torrenova-Indomita Pomezia 2-3: Gaspari decisivo nel finale

Partita intensa al Tre Torri con l'Indomita Pomezia che in trasferta supera per tre a due l'Atletico Torrenova nella seconda giornata del Girone D del campionato Promozione.

La partita

Pronti, via l'Indomita Pomezia al 1' è già in vantaggio con la rete di Del Grosso. I ragazzi di msiter Aiello non si fermano e raddoppiano con Gallo. L'Atletico Torrenova non si abbatte, crea e trova le reti del clamoroso 2-2. Il finale è rovente e l'Indomita Pomezia trova con Gaspari la rete della vittoria al cardiopalma.

La classifica

La rete di Gaspari regala all'Indomita Pomezia il secondo successo in campionato e i 6 punti in classifica. L'Atletico Torrena si ferma a quota tre punti.