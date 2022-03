L'Atletico Torrenova annuncia la sinergia con un club di Serie A: l'Udinese

L'Atletico Torrenova pensa in grande.Il club romano aggiunge un altro tassello importante nel suo percorso di cresciato annunciado l'affiliazione al club di Serie A, l'Udinese per il progetto Udinese Academy.

Affiliazione settore giovanile

Da anni l'Udinese è in prima linea per quanto riguarda la crescita dei giovani grazie ad un'attenta attività di scouting. Il club friulano ha scelto l'Atletico Torrenova come polo di riferimento per la città di Roma nell'individuazione di giovani promesse. L'Atletico Torrenova ha annunciato che dalla stagione 2022/2023 i suoi iscritti, iscrittori e lo staff inizieranno a lavorare in sinergia con il club bianconero.

Il commento

Questo il commento del club romano affidato ad un comunicato: "Udinese e Atletico Torrenova, fino a qualche anno fa era impensabile ma di certo questo non sarà un punto di arrivo ma bensì un punto di partenza per continuare la crescita tecnica e qualitativa della società, da oggi abbiamo un compagno importante di viaggio!"