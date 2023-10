Atletico Torrenova-Ceccano 2-2: gol e spettacolo al Tre Torri

Termina con un pirotecnico due a due la sfida al Tre Torri fra l'Atletico Torrenova e il Ceccano valida per la terza giornata del Girone D del campionato Promozione.

La cronaca

Il Ceccano scappa per due volte ma l'Ateltico Torrenova per due volte riprende gli avversari. Compagnano (doppietta la scorsa settimana) porta in vantaggio i suoi al 13esimo. Il pareggio arriva però sempre nella prima frazione di gioco con De Santis. Al 55esimo Celenza riporta il Ceccano, rimasto in 10, in vantaggio. All'80esimo però la rete di Olufemi fissa il risultato sul 2-2 finale.

La classifica

Con questo pareggio Ceccano e Atletico Torrenova salgono a quota quattro punti in classifica.