Atletico Roma VI calcio, Canali: "Convinto che questa squadra si salverà"

Roma – Un pareggio interlocutorio per l’Under 16 regionale dell’Atletico Roma VI. I ragazzi di mister Gianluca Balletti hanno impattato 2-2 tra le mura amiche contro il Colleferro, al termine di una partita tirata e combattuta come conferma anche l’ala sinistra classe 2007 Simone Canali. “Abbiamo dovuto rincorrere a lungo in questa gara, ma abbiamo avuto il merito di non mollare. Siamo andati sotto una prima volta in avvio di partita, poi abbiamo pareggiato con Falcione che è un ragazzo del 2008. Nella prima parte del secondo tempo il Colleferro è andato di nuovo in vantaggio, ma abbiamo replicato ancora una volta siglando il 2-2 definitivo con Perez. Nella parte finale la gara è rimasta incerta, ma alla fine il risultato è tutto sommato giusto per quello che si è visto in campo. Mi auguro che questo punto possa dare morale al nostro gruppo”. L’Atletico Roma VI sa che dovrà “sgomitare” per ottenere la permanenza nella categoria regionale: “Era prevedibile che quest’anno ci sarebbero state delle difficoltà, anche se non ci aspettavamo di perdere tutte queste partite. Per il valore di questo gruppo, comunque, la classifica non è veritiera: abbiamo lasciato troppi punti per strada e possiamo fare meglio. Sono convinto al 100% che questa squadra si possa salvare”. L’esterno offensivo, come spesso gli è capitato fin qui, ha sostenuto il doppio impegno giocando anche con l’Under 17 regionale che ha rimediato una sconfitta contro il Ponte di Nona: “Sicuramente è faticoso dare il massimo in entrambe le categorie, ma ho dato la mia disponibilità al presidente Luigi Paoletti e sto mantenendo la parola. Giocare nella categoria superiore rappresenta comunque un’opportunità di crescita per il sottoscritto. Anche con l’Under 17 le proveremo tutte per cercare di salvarci”. La chiusura di Canali è sul suo percorso nell’Atletico Roma VI: “Sono arrivato lo scorso anno dal Torrenova, nella prima stagione di vita di questa società. Ho trovato un ambiente sereno, un club ben organizzato e con tanti tecnici e dirigenti al nostro fianco, oltre che con un presidente che ci tiene tanto”.