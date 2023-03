Atletico Roma VI calcio, capitan Rubino: “Vogliamo arrivare il più in alto possibile”

Roma – Non è stata una partita semplice, ma alla fine l’Under 14 provinciale dell’Atletico Roma VI ha avuto ragione del Testaccio. I ragazzi di mister Federico Fagotti hanno dovuto stringere i denti nel momento dell’iniziale svantaggio, ma poi hanno ribaltato gli avversari chiudendo il match per 2-1 a proprio favore. “Nella prima frazione – è l’analisi di Adriano Rubino, capitano del gruppo e centrocampista classe 2009 – abbiamo giocato bene e creato diverse occasioni, colpendo anche un palo e costringendo il portiere avversario a numerosi interventi. Durante l’intervallo il mister ci ha rimproverato per aver preso gol da sviluppi di palla inattiva (su un calcio d’angolo, ndr), situazione su cui ci aveva chiesto di stare attenti. Ma al tempo stesso ci ha detto di continuare a giocare come stavamo facendo, magari con un po’ di determinazione in più sotto porta”. E’ stato proprio Rubino, con una doppietta (che lo ha portato a quota tre gol stagionali) a ribaltare il Testaccio: “Sono molto contento: la dedica del primo gol è per mio papà Vincenzo che mi aveva chiesto di segnare e il secondo per la squadra che sta facendo un bel campionato”. Il capitano prova a tracciare un bilancio fino a questo momento della stagione: “Siamo al quarto posto e siamo un gruppo unito. Abbiamo avuto un “black out” di quattro partite quando eravamo ai vertici della classifica, ma ora ci stiamo rialzando. L’obiettivo è quello di puntare ad arrivare il più in alto possibile: la squadra ha capacità importanti e quindi dobbiamo fare il massimo”. Nel prossimo turno c’è la trasferta col Città di Cave: “All’andata abbiamo vinto nettamente, ma ogni gara fa storia a sé e non bisogna sottovalutare nessun avversario”. Rubino parla anche del rapporto con mister Fagotti: “E’ riuscito a trovare un bel feeling con tutto il gruppo, è molto competente ed esperto nonostante la giovane età. Sa alternare i momenti di “scherzo” a quelli di “serietà” nel corso degli allenamenti e delle partite”. La chiusura di Rubino è sulla società: “Mi trovo molto bene in questo club. L’ambiente lo conoscevo molto bene per aver fatto la Scuola calcio qui prima ai tempi della Roma VIII e poi con la Res Roma”.