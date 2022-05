Atletico Roma VI calcio, Canali: “Ci attendono 4 partite toste, ma siamo pronti”

Roma – L’Under 15 provinciale dell’Atletico Roma VI è pronta per la volata conclusiva. La formazione capitolina ha vinto in modo larghissimo nell’ultimo match sul campo del malcapitato Almas fanalino di cosa, battuto per 13-0. Tra i protagonisti della sfida c’è stato Simone Canale, attaccante esterno classe 2007 che gioca “a piede invertito” e si è saputo far apprezzare per la qualità tecnica. “Ho realizzato una tripletta e sicuramente sono contento anche per questo, visto che di solito sono più propenso a fare assist che gol. La partita comunque è stata senza storia sin dalle prime battute, ma noi siamo stati bravi a scendere in campo con la concentrazione giusta e a non concedere nulla all’avversario”. Per Canali (ritratto nella foto di Massimiliano Cervera) il bottino personale parla di 14 reti stagionali finora: “E’ il mio primo anno qui e mi trovo molto bene. L’anno scorso ho giocato nella prima parte di stagione con l’Under 14 Elite dell’Atletico Torrenova e poi mi sono fermato per vari motivi. Ma all’inizio di quest’annata, il richiamo del campo è stato troppo forte e ho scelto l’Atletico Roma VI anche per la presenza del mister Gianluca Lancia. Una scelta che è stata azzeccata: qui ho trovato una società organizzatissima e si vede anche dalla qualità dei gruppi che ha allestito in tutte le categorie”. L’Under 15 provinciale, ora allenata da Gianluca Balletti, è al terzo posto e attende la supersfida di martedì prossimo contro i Canadesi Sporting Club secondi con tre punti di vantaggio: “All’andata abbiamo perso, ma a mio parere ci penalizzò molto il campo piccolo. Sono convinto che abbiamo tutte le possibilità di vincere, sarebbe importante rimanere in scia alla capolista Sporting San Cesareo che tra l’altro sarà una delle successive tre avversarie”. Il gruppo l’Under 15 può contare anche sul contributo di Hryniv Bohuslav, ragazzo ucraino che è stato tesserato ufficialmente ieri dalla società del presidente Luigi Paoletti che è da sempre molto attenta al sociale, ancor di più a vicende così drammatiche come sta vivendo quella popolazione. Nel week-end appena messo alle spalle, l’Atletico Roma VI ha fatto en plein e ha pure mantenuto la porta inviolata con tutte le squadre: l’Under 17 ha vinto con un largo 8-0 sul campo della Pro Calcio Castel Madama (doppietta per Mastropietro e un gol a testa per Pitocco, Trombì, Cara, Tirocchi, Sounni e Di Benedetto) e l’Under 16 ha fatto anche meglio, ottenendo la 19esima vittoria in altrettante gare di campionato grazie al 10-0 sul campo del Futbol Talenti (tris di Nuccitelli, doppiette per Colasanti e Palombi e gol di Buccella, Paoletti e Froio).