Atletico Roma VI calcio: Paoletti gongola

Roma – Si è conclusa ufficialmente da qualche giorno la stagione dell’Atletico Roma VI, club fondato dal presidente Luigi Paoletti la scorsa estate. “Abbiamo ottenuto risultati importanti con le tre squadre agonistiche provinciali al primo anno di attività – dice il massimo dirigente – L’Under 16 di mister Elio Pecoraro e del suo staff ha dominato il suo campionato, chiuso con una sola sconfitta e tutte vittorie e cinque punti di vantaggio sulla seconda della classe. E’ stata una bella cavalcata, ma d’altronde sapevamo delle qualità di questi ragazzi che già due anni fa erano primi nell’Under 14 quando il campionato fu bloccato a marzo. Vincere, comunque, non è mai né facile, né scontato quindi la società plaude all’ottimo lavoro di questo gruppo. Ottimi anche i secondi posti di Under 17 e Under 15: per loro faremo richieste di ripescaggio con buona speranza che siano accolte. L’Under 17 di Cristian Silvestri è stata frenata solo da qualche episodio, finendo a sei punti di distanza dall’Elis che comunque è stata battuta nello scontro diretto. L’Under 15 di Gianluca Balletti è stata una sorpresa: fino all’ultimo ha lottato per vincere il girone, poi per loro è stata fatale la sconfitta con lo Sporting San Cesareo nel finale di campionato, ma l’annata rimane molto positiva – rimarca Paoletti - Un ringraziamento per tutti questi risultati va anche al direttore tecnico Roberto Petricone che sarà con noi anche nella prossima stagione. Oltre all’agonistica abbiamo cominciato a lavorare pure sulla Scuola calcio formando i primi gruppi Pulcini ed Esordienti. E’ stato un anno pieno di divertimento ed emozioni, d’altronde il calcio e lo sport in generale devono portare sorrisi e gioia ai bambini, ma anche ai grandi e noi ci siamo riusciti. Per fare tutto questo ci sono voluti tanto lavoro e fatica che a volte non vengono percepiti al 100%”. Da adesso è già tempo di pensare al futuro: “Vogliamo implementare la struttura dirigenziale e per farlo stiamo definendo l’accordo con un direttore sportivo e un direttore generale per diventare più forti e crescere ancora – sottolinea Paoletti - A proposito di struttura, a livello logistico possiamo annunciare che resteremo almeno un altro anno nel centro sportivo di viale di Torbellamonaca anche in virtù della forte collaborazione con la Res Roma VIII che verrà spiegata nei dettagli tra qualche giorno. Per la prossima stagione abbiamo intenzione di allestire cinque squadre agonistiche: l’attuale Under 17 giocherà un campionato Under 18 regionale che potrebbe aggiungersi ad altri tre titoli regionali per un quadro complessivo niente male. Siamo certi di allestire un gruppo 2008 che farà l’Under 15, si spera regionale, e un gruppo 2009 che giocherà il campionato provinciale Under 14” conclude Paoletti.