Atletico Roma VI calcio, il presidente Paoletti: “Il club cresce e continua a strutturarsi”

Roma – E’ iniziata la seconda stagione della storia per l’Atletico Roma VI. Dopo l’ottima annata messa alle spalle, il club del presidente Luigi Paoletti vuole rilanciare e migliorarsi ancora. Il massimo dirigente inizia col presentare le novità a livello dirigenziale: “La società continua a crescere e strutturarsi: da quest’anno ci sarà un nuovo vice presidente, ovvero Andrea Gizzi che già faceva parte della nostra famiglia sportiva e che sarà un dirigente operativo. Altra grande novità, l’inserimento del direttore sportivo Eugenio Toti, personaggio dal grande curriculum avendo lavorato in club importanti come Savio, Vigor Perconti, Tor Tre Teste e l’anno scorso al Cinecittà Bettini. Confermatissimo il direttore tecnico Roberto Petricone, mentre Salvatore Foresta sarà collaboratore dell’area tecnica e Chiara Petricone la responsabile della segreteria”. Il massimo dirigente elenca i gruppi agonistici dell’Atletico Roma VI che sono aumentati di due unità rispetto all’anno scorso: “La squadra maggiore sarà l’Under 18 regionale del confermato Cristian Silvestri: un gruppo già competitivo che è stato ulteriormente rinforzato e che può competere per vincere. Per l’Under 17 e Under 15, categorie per cui si aspetta solo l’ufficializzazione per la partecipazione ai campionati regionali, abbiamo deciso le guide tecniche che saranno affidate rispettivamente ai neo allenatori Amedeo Mastrogiacomo e Antonello Tavoletta. Una conferma, invece, per il gruppo dell’Under 16 regionale che sarà guidato ancora da Gianluca Balletti. L’obiettivo per le squadre che militeranno nel regionale sarà quello di conservare la categoria, in caso di provinciali proveremo a fare un torneo di vertice. Lo stesso faremo con l’Under 14 provinciale del neo mister Federico Fagotti che ha un organico attrezzato e numeroso e quindi può fare davvero un bel campionato. Lo staff tecnico si completa con il preparatore atletico Daniele Chimeri e il suo staff e col preparatore dei portieri Michele Albergo”. La chiusura del presidente Paoletti è sul settore di base: “La Scuola calcio, portata avanti in modo condiviso con la Res Rome VIII con cui c’è una produttiva collaborazione, ha già raggiunto il centinaio di iscritti e questo è un altro motivo d’orgoglio”.