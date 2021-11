Atletico Roma VI calcio, Nuccitelli e il ribaltone con Nova 7: “Abbiamo carattere”

Roma – Vola l’Under 16 provinciale dell’Atletico Roma VI che nell’ultimo turno ha superato con un roboante 4-2 il Nova 7 nel match disputato fuori casa ed è riuscita a rimanere a punteggio pieno. Ma la gara non è stata per nulla semplice come spiega l’assoluto protagonista del match, ovvero capitan Valerio Nuccitelli (ritratto nella splendida foto di Massimiliano Cervera) che è stato autore di una fantastica tripletta personale. “E’ stata una partita strana perché praticamente l’abbiamo sempre tenuta in mano, ma nel primo tempo non siamo riusciti a sbloccarla e nella ripresa addirittura siamo finiti sotto di due reti con un autogol e una rete presa in contropiede. A quel punto non era semplice riuscire a ribaltarla e invece abbiamo dimostrato carattere: in poco più di tre minuti abbiamo segnato tre reti con il sigillo di Colasanti e la mia doppietta, poi nel finale sono riuscito a segnare anche il terzo gol personale. Ci dovevamo semplicemente sbloccare per tirare fuori le nostre qualità: sono felice per la tripletta, ma ancor di più per i tre punti riportati a casa”. Il trequartista classe 2006 parla dell’avvio di campionato dell’Under 16 dell’Atletico Roma VI. “Siamo partiti con delle aspettative alte e tutti noi siamo convinti di poter essere competitivi fino in fondo. In questo momento abbiamo davanti Academy Tivoli e Virtus Torre Maura che hanno giocato quattro partite vincendole tutte (mentre i ragazzi di mister Elio Pecoraro ne hanno giocate tre, facendo filotto, ndr), ma al momento è presto per dire chi potrà essere protagonista fino in fondo. Dopo gli scontri diretti e alla fine del girone d’andata si capirà qualcosa di più”. Nuccitelli ha fatto tutto il percorso che molti dei suoi compagni di squadra hanno seguito: dal Giardinetti alla Roma VIII e ora questa nuova avventura con l’Atletico Roma VI: “La società è stata bravissima nel preservare questo gruppo che altrimenti si sarebbe “sciolto”. Siamo molto amici anche fuori dal campo e questo è un aspetto fondamentale. Ora siamo già concentrati sul prossimo match con la Nuova Polisportiva Agosta che ha tre punti, ma ogni gara va affrontata al meglio anche perché tutti gli avversari ci mettono qualcosa in più quando affrontano una squadra di vertice”. E’ stato un week-end di festa totale in casa Atletico Roma VI visto che sono arrivate anche le vittorie dell’Under 17 provinciale (3-0 sul campo del Piana del Cavaliere con Luzi protagonista assoluto con una doppietta e un assist dopo essere entrato nel secondo tempo) e Under 15 (largo 9-1 all’Atletico San Lorenzo).