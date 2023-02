Atletico Roma VI calcio, Miano: “Fiducioso sulla salvezza"

Roma – E’ tra le sorprese stagionali dell’Atletico Roma VI. Emanuele Miano, difensore classe 2008, è ormai da qualche settimana in pianta stabile nel gruppo dell’Under 16 regionale e sta affrontando la categoria senza paure ed esitazioni. “Devo ringraziare per la mia crescita il mister dell’Under 15 provinciale Amedeo Mastrogiacomo e il direttore tecnico Roberto Petricone, ma ovviamente anche l’allenatore dell’Under 16 regionale Gianluca Balletti che mi sta dando tanta fiducia: quello che posso fare è impegnarmi al massimo per ripagarla. Mi trovo benissimo coi ragazzi più grandi che mi hanno accolto benissimo, per me sostenere il doppio impegno non è un problema visto che sono un grandissimo appassionato di calcio”. Nell’ultimo turno, l’Under 16 regionale ha sfiorato il “colpaccio” sul campo della Polisportiva De Rossi terza della classe: “Abbiamo perso 2-1, ma è stata una sconfitta immeritata – dice Miano – In avvio di ripresa siamo andati in vantaggio col gol di Ingretolli, poi siamo stati raggiunti a metà frazione da un rigore inesistente e quello è stato un episodio decisivo. Nel finale abbiamo incassato il 2-1 su punizione, ma rimane la nostra ottima prestazione”. Che sicuramente può dare fiducia nella corsa verso la salvezza: “La classifica è bugiarda, questa squadra ha delle potenzialità importanti e se la può giocare con chiunque come dimostrato nell’ultima sfida. Sono fiducioso che si possa arrivare alla salvezza”. Per Miano è il primo anno nell’Atletico Roma VI: “Sono arrivato dal San Lorenzo e ora mi trovo benissimo in questa società, come se ci fossi stato da sempre. Tra l’altro in estate il presidente Luigi Paoletti mi aveva accennato che ci poteva essere la possibilità di fare i regionali con il gruppo dei più grandi e sono contento di avere avuto questa occasione”. Nel prossimo turno l’Under 16 regionale dell’Atletico Roma VI ospiterà il Valmontone: “Hanno qualche punto più di noi e sarà una partita molto importante per la classifica. Se giochiamo come col De Rossi abbiamo grandi possibilità di portare a casa la vittoria” conclude Miano.