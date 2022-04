Atletico Roma VI calcio: Kulli e la fine della lunga attesa

Roma – La sua perseveranza ha vinto. Kledi Kulli, ragazzo albanese classe 2005 che gioca da difensore o centrocampista, ha finalmente debuttato con la maglia dell’Under 17 provinciale dell’Atletico Roma VI. Dopo una lunga trafila burocratica, il presidente Luigi Paoletti con grande caparbietà è riuscito a ottenere il tesseramento del giovane calciatore che ha esordito (da titolare) nel vittorioso match in cui la formazione capitolina ha battuto l’ex capolista Vis Casilina con un bel 3-1 firmato da Luzi, Tirocchi e Dzhurko. “Domenica ero davvero felicissimo – dice Kulli – Devo ringraziare il club e in particolare il presidente Paoletti che mi ha aiutato parecchio, ma anche tutti i compagni con cui mi alleno da ormai un anno (senza saltare una sola seduta, ndr) e con cui mi trovo benissimo. Sono arrivato un anno e mezzo fa in Italia assieme alla mia famiglia spostandomi da Scutari, vado a scuola sul territorio e ora posso anche giocare a calcio. Un grazie va anche a mio zio Alfred che mi ha fatto conoscere questa società. La partita con la Vis Casilina è stata davvero bella: abbiamo vinto meritatamente, entrando in campo con la giusta mentalità e cancellando la brutta sconfitta dell’andata quando siamo stati rimontati dal 3-0 al 3-4. Sul momentaneo 2-1, infatti, un po’ di preoccupazione c’è stata ripensando alla partita precedente, ma abbiamo sempre tenuto in mano il pallino del gioco. Obiettivi? Non ho visto squadre più forti della nostra – dice il ragazzo che ha Foden come idolo - se giochiamo come domenica scorsa possiamo ancora vincere questo campionato. Per quanto riguarda il ruolo, non ho preferenze tra giocare da difensore o da centrocampista. Sono a disposizione del mister e della squadra”. Oltre al debutto di Kulli, tra le note liete dell’ultimo match dell’Under 17 provinciale dell’Atletico Roma VI c’è pure il rientro in gruppo di Davide Di Meo. Per ciò che concerne le altre due selezioni agonistiche del club capitolino, non si ferma la marcia dell’Under 16 provinciale che ha centrato la dodicesima vittoria in altrettante gare (14 su 14 contando le due contro club fuori classifica) battendo il Guidonia per 2-0 coi gol di Di Benedetto e Colasanti. Sfortunato stop per l’Under 15 provinciale che ha ceduto a Cave per 2-1: dopo il gol iniziale di Angeletti, i capitolini non sono riusciti a chiudere la partita e hanno subito due gol da palla inattiva (uno su rigore e uno su punizione) nel corso del secondo tempo.