Atletico Roma VI calcio: Iacovacci è il neo tecnico

Roma – Novità in panchina nell’Under 17 regionale dell’Atletico Roma VI. Il club capitolino ha affidato la guida della squadra a mister Ivan Iacovacci che ha firmato la scorsa settimana ed è andato in panchina nel durissimo match sul campo della Vis Artena. I rossoverdi non hanno lasciato scampo all’Atletico Roma VI imponendosi per 5-0, ma non tutto è stato negativo per il neo allenatore della formazione romana: “In una settimana potevamo fare ben poco. Di fronte abbiamo avuto un avversario forte sia a livello di collettivo che di alternative, ma il nostro primo tempo è stato molto positivo e lo abbiamo chiuso sotto di una sola rete, realizzata nel finale. Nel secondo la differenza l’hanno fatta proprio i cambi e una certa flessione da parte nostra col risultato che è andato ampliandosi anche oltre i demeriti dei nostri ragazzi”. Adesso Iacovacci avrà quasi un mese di tempo per lavorare su questo gruppo: “Arriva la lunga sosta natalizia e torneremo in campo il 15 gennaio col delicato match interno contro il Ponte di Nona che in questo momento è avanti a noi di due punti. Nella lotta per la salvezza al momento sono coinvolte cinque squadre e in tre retrocederanno, quindi gli scontri diretti assumono un’importanza ancora maggiore”. L’ex tecnico dell’Under 16 regionale del Certosa (che si è liberato prima del 30 novembre sfruttando la nuova norma) spiega i motivi che lo hanno portato all’Atletico Roma VI: “Conoscevo il direttore tecnico Roberto Petricone e questo per me già rappresentava una garanzia. Inoltre mi piacciono le realtà come questa che partono da zero e provano a crescere: qui in un anno e mezzo è stato fatto molto. Avevo alcune proposte, ma alla fine ho optato per questa soluzione. L’impatto col presidente Luigi Paoletti è stato positivo, è una persona molto carismatica e con grande voglia di fare, diretta e chiara fin dal primo momento. Se credo alla salvezza? Non avrei firmato se non ne fossi stato convinto. E’ vero che in questo gruppo ci sono diversi 2007 che giocano sotto età, ma ho notato una grande voglia di non mollare da parte dei ragazzi. Per me è una sfida e una grande responsabilità perché voglio consentire agli attuali Under 16 regionali dell’Atletico Roma VI di fare questa categoria pure nella prossima stagione” conclude Iacovacci.