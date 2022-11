Atletico Roma VI calcio, Dilettuso: "Squadra competitiva"

Roma – E’ cominciato alla grande il campionato dell’Under 18 regionale dell’Atletico Roma VI. I ragazzi di mister Cristian Silvestri hanno ottenuto sei vittorie in altrettante gare ufficiali, anche se all’esordio un problema burocratico ha consentito all’Aniene (attuale capolista) di vincere la partita a tavolino e dunque l’Atletico Roma VI in questo momento è costretto a inseguire: “Tre punti di differenza non rappresentano un grande problema, il campionato è lungo e c’è tutto il tempo per recuperare – dice l’attaccante classe 2005 Cristian Dilettuso – Conoscevo già qualche elemento di questo gruppo quando sono arrivato in estate e mi aspettavo una bella partenza, ma forse non così convincente. Siamo una squadra forte e vogliamo puntare al massimo”. Nell’ultimo turno Dilettuso e compagni hanno superato in campo esterno la Pro Roma con un perentorio 3-0: “Abbiamo giocato con una squadra preparata, anche se forse non aveva una grande incisività in zona offensiva. Comunque siamo entrati in campo con grande determinazione e all’intervallo eravamo sul triplo vantaggio (grazie alla doppietta dello stesso Dilettuso e al gol di Tirocchi, ndr). Nella ripresa abbiamo gestito comodamente la sfida e abbiamo conquistato i tre punti”. Per l’attaccante sono già undici le reti stagionali in sei gare: “Sono contento del mio inizio e della scelta fatta in estate: ho trovato un gruppo di ragazzi molto accoglienti, un tecnico con cui ho subito instaurato un buon rapporto e una società che ci tiene e pretende tanto da questo gruppo che in prospettiva dovrà rappresentare la base per la prima squadra. L’anno scorso ero al Ponte di Nona e giocavo il campionato Under 17 Elite, anche se sono stato condizionato da alcuni problemi al ginocchio. Adesso fisicamente va molto meglio, anche se qualche problemino lo sento ancora sui campi duri”. Nel prossimo turno l’Atletico Roma VI se la vedrà con la Vis Casilina: “Una squadra di media classifica, ma noi dovremo scendere in campo sempre con lo stesso atteggiamento, gestendo bene le forze e cercando di imporre il nostro gioco” conclude Dilettuso.