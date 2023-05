Atletico Roma VI, Bellacosa: “Contento dell’annata mia e della squadra”

Roma – L’Under 18 regionale dell’Atletico Roma VI è nella fase finale della sua annata. I ragazzi di mister Cristian Silvestri hanno ceduto sabato scorso a Colleferro col punteggio di 3-1, ma nella loro testa c’è la voglia di fare il massimo nei play off che si dovrebbero disputare a fine stagione, in attesa della conferma del comitato. “Prima ci sarà da giocare la sfida contro il Città di Cave ultimo della classe e poi ci concentreremo sull’altro impegno” dice Alessio Bellacosa, pilastro difensivo classe 2005 del gruppo maggiore capitolino. Proprio lui ha segnato la rete della bandiera nello sfortunato match dello scorso fine settimana: “Una gara condizionata da alcune assenze, tra cui quella del bomber Dilettuso e dello stesso mister Silvestri che ha avuto un impegno di lavoro. Inoltre, dopo la netta vittoria per 4-0 ottenuta nel girone d’andata, siamo andati a Colleferro forse con un pizzico di superficialità. Invece gli avversari sono migliorati tanto in questi mesi e probabilmente sono stati rinforzati da alcuni dalla presenza di alcuni elementi dell’Under 19 Elite. Nel primo tempo ci si è messo pure qualche errore arbitrale e così all’intervallo siamo arrivati in svantaggio di tre reti. Nella ripresa ho segnato il gol del 3-1 sugli sviluppi di un corner, ribadendo in rete un precedente tiro finito sul palo, ma purtroppo non siamo riusciti a segnare altre reti e abbiamo pure finito in dieci per l’espulsione di Di Carlo”. Per Bellacosa è stato il terzo sigillo stagionale: “E’ il mio record personale, segno di un’annata positiva a livello personale. Ma anche con la squadra possiamo essere soddisfatti: volevamo stare ai vertici e ci siamo riusciti. Qualche rimpianto per il primo posto è rimasto, ma purtroppo abbiamo perso entrambi gli scontri diretti con il Breda che ha dimostrato di avere maggiore continuità e poi ha pesato pure la partita persa a tavolino contro l’Aniene durante la prima giornata di campionato”. Bellacosa conclude parlando della scelta di approdare all’Atletico Roma VI: “Venivo dalla vittoria del campionato Under 17 regionale con la Lupa Frascati, mi sono trovato molto bene in questa società. Mister Silvestri mi aveva già allenato al Ponte di Nona e poi conoscevo già alcuni attuali compagni di squadra. Il futuro? E’ presto per decidere, vedremo anche quali saranno i programmi della società, ma l’ipotesi di proseguire qui è concreta”.