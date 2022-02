Atletico Roma VI calcio: Sorrentino e un gol d’oro

Roma – L’Under 16 provinciale dell’Atletico Roma VI ha vinto il primo dei due scontri diretti ravvicinati che l’attendono in questa seconda metà di febbraio. La formazione di mister Elio Pecoraro ha vinto 2-1 col Torre Maura e a segnare il gol decisivo nel finale (come si vede nello scatto di Massimiliano Cervera) è stato Michele Sorrentino, difensore classe 2006. Un ragazzo che negli anni è riuscito solo a sprazzi a mostrare le sue qualità e che invece in questa stagione sta dimostrando una crescita notevole: con impegno e fatica si è ritagliato uno spazio importante e mister Pecoraro gli sta dando fiducia anche nei match cruciali del campionato. “E’ stata una partita molto dura, ma l’abbiamo portata a casa e questo era ciò che contava di più. A metà del primo tempo siamo andati in vantaggio con Di Benedetto, poi abbiamo avuto delle difficoltà e a inizio ripresa gli ospiti hanno pareggiato, ma nel finale sono riuscito a segnare con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner. E’ stato il mio primo gol stagionale e lo dedico al gruppo che è molto unito da tempo”. E’ stata una grande prova di squadra, ma in particolare di tutta la linea difensiva (oltre a Sorrentino, bene anche Pietrogiacomi, Buccella, Conte, Mencarelli e il portiere Colletti impegnato per lo più su calci da fermo, ma sempre concentrato) in una partita davvero bella da vedere anche per gli spettatori neutrali. L’Under 16 provinciale dell’Atletico Roma VI rimane al comando con tre punti di vantaggio su Torre Maura e Tivoli, che sarà il prossimo avversario nel match esterno che attende ora i capitolini: “Queste due squadre daranno filo da torcere fino alla fine, ma noi vogliamo vincere questo campionato: abbiamo tutte le potenzialità per farlo. La gara sul campo della Tivoli? Non ci interessa fare calcoli, andiamo lì con un solo risultato nella testa, ma il campionato è ancora lungo e mancheranno comunque tante partite alla fine anche dopo l’incrocio con loro”. La chiusura di Sorrentino è su Pecoraro: “Un allenatore molto preparato che ci conosce sin da quando eravamo piccoli, la persona giusta per guidare questo gruppo”. A completare i risultati dello scorso week-end dell’agonistica dell’Atletico Roma VI ci hanno pensato l’Under 15 con una bella cinquina all’Elis (in gol Angeletti, Morelli, Tariciotti, Canali e Sanavio) e l’Under 17 che non è andata oltre il pari interno col Castelverde (gol di Luzi).