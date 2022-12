Atletico Roma VI, Mastropietro: “A Colonna sconfitta che può servire”

Roma – Prima sconfitta sul campo per l’Under 18 regionale dell’Atletico Roma VI, dopo il k.o. d’esordio arrivato a tavolino. I ragazzi di mister Cristian Silvestri hanno ceduto 2-1 sul campo del Colonna al termine di una gara non convincente come ammette l’attaccante classe 2005 Nicolas Mastropietro: “Si è visto subito che non eravamo in una grande giornata, tra giocatori con qualche problema fisico e altri assenti. Il primo tempo è finito 0-0 e tutto sommato è stato abbastanza equilibrato, con qualche occasione per entrambe le squadre. Nella ripresa sono riuscito a segnare procurando il vantaggio alla mia squadra, ma a quel punto ci siamo spenti e gli avversari ne hanno approfittato per ribaltare il risultato. Non è stato un problema di concentrazione perché a mio modo di vedere c’era la giusta fame di vittoria, ma sinceramente non so spiegare questa prestazione opaca. E’ stata una sconfitta inaspettata che comunque può servirci da lezione. Siamo molto arrabbiati per questo scivolone e già da subito il gruppo ha mostrato grande voglia di riscatto. Il mister ci ha detto che la sconfitta è stata meritata perché dobbiamo avere più cattiveria sotto porta, quando ci capitano le occasioni per segnare”. Per l’Atletico Roma VI è in arrivo un turno di riposo, ma il 2022 dei ragazzi di Silvestri non è ancora ufficialmente terminato: “Nel prossimo fine settimana saremo fermi e poi il 23 dicembre giocheremo un importante scontro diretto in casa del Breda: l’intenzione è quella di farci un bel regalo di Natale. So poco degli avversari, ma sicuramente si tratta di una squadra valida se ha collezionato gli stessi nostri punti (le due formazioni si trovano a un punto dalla capolista Aniene al momento, ndr). Noi vogliamo vincere il campionato perché sappiamo di essere forti e dobbiamo dimostrarlo, specialmente in queste partite”. Per Mastropietro si tratta del secondo anno all’Atletico Roma VI. “Ma prima già giocavo in questo stesso centro sportivo con la Roma VIII. Mi trovo bene in questa società che ha mostrato di avere obiettivi importanti. Mi piacerebbe giocare nella futura prima squadra dell’Atletico Roma VI, sarebbe una bella responsabilità, ma ora siamo concentrati sul presente”.