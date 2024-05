Atletico Pontinia - Terracina si giocherà a Cisterna di Latina: scelto lo stadio

Si conclude la saga di Atletico Pontinia - Terracina, con la sfida del girone B che trova finalmente una sede. Sarà infatti il "Domenico Bartolani" di Cisterna di Latina ad ospitare l'ultima giornata di Eccellenza, decisiva sia in ottica salvezza per il Pontinia che in ottica promozione per il Terracina, promosso in Serie D in caso di vittoria.

Il comunicato

Il Terracina 1925 comunica che la gara Atletico Pontinia-Terracina, in programma domenica 5 maggio alle ore 17:00, si disputerà presso lo Stadio Domenico Bartolani di Cisterna di Latina. Nelle prossime ore, inoltre, saranno rese note le modalità di vendita dei tagliandi per assistere alla sfida.