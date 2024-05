Atletico Pontinia - Terracina, ancora niente stadio per la sfida di Eccellenza

Caos per l'ultima giornata di Eccellenza, con l'ultima giornata tra Atletico Pontinia e Terracina che ancora non ha una sede. La sfida sembrava essersi avviata verso lo stadio "Caporuscio" di Pontinia, ma come riportato da tuttocalciopontino.com dopo l'ultimo vertice della Prefettura l'ipotesi è stata scartata, reputando il "Caporuscio" troppo piccolo per accogliere l'esodo dei tifosi del Terracina. La capolista del girone B infatti con una vittoria salirebbe in Serie D, rendendo necessario uno stadio più capiente per accogliere i numerosi tifosi ospiti.

Il comunicato del Terracina

Il Terracina 1925 comunica che, attualmente, non sono ancora pervenute notizie ufficiali in merito all’impianto di gioco che ospiterà la gara Atletico Pontinia-Terracina. Nel momento in cui saranno recepite comunicazioni definitive in merito da parte degli organi competenti, il Club informerà i propri tifosi attraverso i canali social ufficiali.