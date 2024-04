Atletico Pontinia, il presidente Roscioli getta l'acqua sul fuoco "Ci aspettano due partite difficili"

Domenica dolce per l'Atletico Pontinia, che con la vittoria sul Colleferro è uscita dalla zona playout del girone B di Eccellenza Lazio. Una vittoria, la seconda di fila, che però non fa alzare i toni al presidente Alberto Roscioli, che ai microfoni di tuttocalciopontino.com ha predicato calma in vista del finale.

Le parole di Roscioli

Ma ancora non è finita. Siamo consapevoli che ci sarà ancora da sudare e faticare. I ragazzi hanno fatto una partita da squadra matura, provando a vincere la partita, ma stando attenti in difesa. Lo spirito adesso è quello giusto, e finalmente siamo usciti dalle sabbie mobili. Ad oggi saremmo salvi senza passare per il play out. Questi che ci attendono sono i 180′ più difficili di tutta la stagione, Certosa e Terracina saranno due tappe fondamentali. Bravi ai ragazzi ordinati e compatti, poi la nostra gente ci ha dato un sostegno incredibile e alla fine vedere la gente felice e addirittura commossa è stato qualcosa di straordinario. Vogliamo giocarcela fino all’ ultimo respiro, il campionato passa per le nostre mani. Da domani si riparte con la consapevolezza di essere i padroni del nostro destino.