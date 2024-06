Atletico Pontinia, arriva il comunicato del club su due rinnovi

L'Atletico Pontinia fa un altro passo in vista della prossima stagione. Il club ha annunciato i rinnovi del difensore classe 2001 Gabriele Corelli e il difensore classe 1996 Gabriele Restaini, entrambi annunciati così sulla pagina ufficiale del club. "Con Immensa soddisfazione comunichiamo che per la prossima stagione i due difensori Restaini e Corelli saranno ancora i pilastri dell' Atletico Pontinia. Due ragazzi che oramai appartengono come prime scelte per la categoria, per impegno e attaccamento alla maglia".