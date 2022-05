Atletico Morena-Vicovaro 1-2: l'eterno Cecchini firma la rimonta arancioverde

Il Vicovaro vince in rimonta allo scadere per due a uno in casa dell'Atletico Morena grazie alla rete di Cecchini che mantiene vivo il sogno Eccellenza per gli arancioverdi.

La partita

L'Atletico Morena parte meglio, ma non crea grandi pericoli alla retroguardia del Vicovaro nel primo tempo che termina zero a zero. Nella ripresa il primo vero pericolo lo costruisce il Vicovaro con Timperi che chiama all'intervento in due tempi Di Stefano che para. Poi però l'Atletico Morena sblocca la partita: Vasta inventa sul secondo palo per Carlini che con una zampata porta avanti i padroni di casa. Vasta poi ci prova su punizione ma il suo tiro esce di poco sul fondo. Il Vicovaro si scuote con Pangrazi che conquista un calcio di rigore. Dal dischetto va Taverna che non sbaglia e fa uno a uno. I padroni di casa restano poi in 10 per l'espulsione di Carlini. Belvisi poi impegna Quattrotto che tiene in piedi il Vicovaro. Scampato il pericolo gli arancioverdi si rigettano in avanti e sull'ultimo pallone della partita trovano la rete della vittoria col39enne Cecchini che capitalizza un cross dalla sinistra.

La classifica

Il Vicovaro con questo successo mantiene il secondo posto con 60 punti, a -1 dall'Atletico Torrenova capolista. Atletico Morena fermo a 46.