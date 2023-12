Atletico Madrid-Lazio: la partita vista sui social

Lunedì 18 dicembre 2023 la Lazio scoprirà la sua avversaria agli ottavi di Champions League. Un sorteggio da brividi per la squadra di Sarri e i suoi tifosi che hanno vissuto la trasferta di Madrid contro l’Atletico Madrid (sconfitta 2-0, ndr) fra ironia e delusione.

Fra i più bersagliati della squadra biancoceleste c’è stato Adam Marusic. Il terzino montenegrino è stato protagonista di una prestazione negativa al Wanda Metropolitano e da un suo errore è nato il momentaneo 1-0 spagnolo. “La Lazio è su Sky. Marusic su Dazn” scherza Tony, “Mettere la gambetta vuol dire essere mediocri” sottolinea invece Luca.

Ad ironizzare sulla sconfitta laziale c’è anche questo tifoso che scrive: “Comunque Hysaj dovrebbe essere uno spot per il calcio. Gigantografia sua con la scritta: se ce l’ho fatta io, anche voi potete”. Ubris invece trova il motivo per festeggiare: “Voi piangete per il primo posto mancato. Io sorrido perché non ho subito gol in capriola di tacco da Depay”.

La pagina Unfair Play invece svela la strategia in menta da Sarri per evitare la sconfitta: “La Lazio sta cercando di proteggere il doppio svantaggio per poi provare nel finale con un tiro da 3 di Provedel”. Ma stavolta l’estremo difensore biancoceleste non è riuscito nel miracolo.