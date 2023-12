Atlético Madrid-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Champions League in tv e in diretta streaming

Mercoledì 13 dicembre alle ore 21:00 la Lazio scenderà in campo al Wanda Metropolitano per l’ultima partita del Girone E di Champions League. I biancocelesti di Sarri reduci dal deludente pareggio contro l’Hellas Verona in campionato, hanno già strappato il pass per gli ottavi di finale alla pari dei colchoneros e a Madrid si giocheranno il primo posto nel raggruppamento. Le due squadre sono distaccate infatti da un solo punto (11 per gli spagnoli, 10 per i capitolini) con l’andata che si chiuse 1-1 all’Olimpico col pareggio nel recupero firmato da Provedel.

Atletico Madrid-Lazio, le ultime di formazione

Maurizio Sarri forte della qualificazione cercherà il colpo grosso ma centellinando le forze in vista campionato quando domenica sfiderà l’Inter in campionato. In porta ci sarà Provedel. In difesa Casale più Gila, con Hyasj e Lazzari terzini. Dalla panchina Pellegrini e Marusic. Nessuna forzatura per i recuperi di Romagnoli e Patric. A centrocampo può rivedersi Vecino dopo la temporanea esclusione dalla rosa, verso un turno di riposo Guendouzi. Completano il reparto Rovella e Luis Alberto. Fuori dai titolari Kamada. In attacco verso l’esclusione Immobile, con Castellanos a guidare il tridente. Sugli esterni, out Isaksen, pronto Felipe Anderson mentre sarà staffetta assicurata fra Zaccagni e Pedro.

Simeone vuole blindare il primo posto e allora spazio ai titolarissimi con Morata e Griezmann ad ispirare l’attacco spagnolo. Sugli esterni l'ex Udinese Molina.

Atletico Madrid-Lazio, le probabili formazioni

Atletico Madrid (5-3-2): Oblak; Hermoso, Witsel, Savic, Lino, Molina; Saul, Barrios, Llorente; Griezmann, Morata. All.: Simeone

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Gila, Hysaj; Rovella, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All.: Sarri

Atletico Madrid-Lazio, dove vedere la partita

La partita fra Atletico Madrid e Lazio sarà trasmessa su Sky. Gli abbonati potranno vedere la sfida di Champions League sintonizzandosi sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport. Il match di Madrid sarà visibile anche in streaming su Infinity+, Now e SkyGo.