Simeone non fa sconti, Lazio sconfitta a Madrid e secondo posto nel girone di Champions League

La Lazio perde per due a zero al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid e chiude il suo girone al secondo posto. I biancocelesti, qualificati con un turno di anticipo agli ottavi di finale di Champions Leaegue scendono in campo molli e compassati, e di certo non hanno aiutato le parole arrendevoli di Sarri nella vigilia. Nessuna reazione dopo il vantaggio lampo degli spagnoli e allora diventa tutto facile per i ragazzi di Simeone che aggrediscono e dominano i biancocelesti per tutti i novanta minuti e legittimano il primato nel raggruppamento. Agli ottavi per la Lazio adesso ci sarà una big europea.

Atletico Madrid-Lazio, la cronaca

Al 6’ Atletico Madrid già in vantaggio con con Griezmann che deposita il pallone in rete dopo un contrasto perso da Marusic con Lino. Al 12esimo occasione Lazio con Zaccagni che salta Hermoso al limite dell’area ma chiude troppo il destro che esce di poco. Al 14esimo Luis Alberto lancia Guendouzi nello spazio, il francese con l’esterno non sorprende Oblak. Al 31esimo destro di Lino, respinge Provedel. Al 51esimo il raddoppio degli spagnoli con un destro che si infila sotto la traversa di Lino. AL 64esimo destro da posizione defilata di Felipe Anderson, para Oblak senza difficoltà. Al 70esimo destro di Castellanos, debole. Al 74esimo punizione di Depay, pasticcia Provedel, sulla respinta Morata sbaglia un facile tap-in.

Tabellino e pagelle

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak 6; Savic 6 (dal 68’ Azpilicueta 6,5), Gimenez 6 (dal 46’ Soyuncu 6), Hermoso 6,5; Molina 6,5, Witsel 6 (dal 63’ Koke 6), De Paul 6,5, Saul 6, Lino 8; Griezmann 7 (dal 46’ Depay 6), Correa 6 (dal 63’ Morata 5,5). All.: Simeone 7

Lazio (4-3-3): Provedel 5,5; Marusic 4 (dal 58’ Lazzari 5,5), Gila 5,5, Casale 5,5, Hysaj 5 (dal 70’ Pellegrini 5,5); Guendouzi 5,5, Vecino 5,5, Luis Alberto 5,5 (dal 64’ Kamada 5,5); Pedro 5 (dal 58’ Felipe Anderson 5,5), Immobile 5 (dal 63’ Castellanos 5,5), Zaccagni 5,5. All.: Sarri 4

Marcatori: 6’ Griezmann (A), 51’ Lino (A)

Ammoniti: Gimenez (A); Pedro (L), Marusic (L), Guendouzi (L)

Arbitro: Gozubuyuk (NED)

I top e flop biancocelesti

Zaccagni 5,5: Più che il migliore è il meno peggio della squadra. Sua l’occasione migliore nel primo tempo. Nel secondo tempo si eclissa e sparisce dalla partita.

Hysaj 5: Come il compagno di reparto è in costante difficoltà. Pasticcione e impreciso, molto male.

Immobile 5: Partita scorbutica e difficile per il capitano biancoceleste. Mai servito, mai pericoloso.

Marusic 4: Serataccia per il terzino della Lazio. Travolto da Lino non riesce a prendere le misure al brasiliano. Malissimo, troppo molle, nel contrasto da cui nasce il primo gol dell’Atletico.