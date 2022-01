Atletico Lodigiani, ufficiale la collaborazione con Giovanni Cervone

Colpo per quanto riguarda lo staff tecnico dell'Atletico Lodigiani, che si arricchisce dell'esperienza di Giovanni Cervone, ex portiere della Roma e da oggi responsabile dei giovani portieri della squadra del girone B di Eccellenza Lazio. Cervone si è presentato così sulla pagina ufficiale del club: "Sono felice di iniziare questa collaborazione, con il direttore sportivo Rossini parlavamo da un po' e spero di aiutare i bambini e i ragazzi che hanno scelto di giocare in porta a crescere sia a livello tecnico che umano" - ha detto Giovanni Cervone nella nostra intervista".