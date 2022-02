Atletico Lodigiani, ufficiale l'arrivo di un nuovo attaccante ex Lazio

Nuovo arrivo tra le file dell'Atletico Lodigiani, che ha ufficializzato l'acquisto di Nino Fidanza, attaccante classe 2000 con un passato tra Avezzano, Castel Vomano e le giovanili della Lazio. Il nuovo giocatore dell'Atletico Lodigiani si è presentato così ai suoi tifosi. "Sono qui per dare tutto, arrivo in una società importante e voglio dare il mio contributo per aiutarla ad uscire dalla situazione di difficoltà".