Atletico Lodigiani-Sanpolese 2-1: Cerbara-Bokri gol, partenza super per i biancorossi

L'Atletico Lodigiani parte bene vincendo per due a uno, contro la Sanpolese di mister Palumbo la partita di debutto del Girone B del campionato Promozione Lazio

La cronaca

Avvio shock del Sanpolese che dopo poco più di 30 secondi è già sotto nel punteggio. Da rimessa laterale un'uscita a vuoto del portiere col pallone che finisce sulla testa di Cerbara che a porta vuota non può sbagliare. Al 3' l'Atletico Lodigiani è già sul due a zero. In gol Bokri, che approfitta del secondo errore di giornata della difesa ospite. Al 64esimo la Sanpolese accorcia le distanze con uno splendido pallonetto di Caprioli che beffa il portiere avversario in uscita. Gli ospiti spingono ma l'Atletico Lodigiani controlla con relativa tranquillità senza rischiare grandi pericoli portando a casa i primi tre punti del campionato.