L'Atletico Lodigiani tiene botta in 9 e trova il pari con il Cantalice

Finisce con un pari la prima di Barbarella sulla panchina dell'Atletico Lodigiani. Il nuovo tecnico esordisce con un pari a reti bianche contro il Cantalice, un punto a testa che fa bene alla classifica di entrambe. Poche emozioni in una partita molto bloccata dalla necessità di punti per tutte e due le squadre, che non volevano scoprirsi troppo. Nonostante le assenze una buona prova dell'Atletico Lodigiani, che ha fatto vedere già tanta coesione nonostante i pochi allenamenti con mister Barbarella. Una partita che poteva andare anche molto peggio per gli ospiti, che al 7' del secondo tempo devono salutare Dell'Aquila per un cartellino rosso. L'Atletico però dimostra di saper soffrire e il Cantalice non riesce a sfondare il muro, nonostante gli ospiti chiudano la partita in 9 per l'espulsione di Lommi. Occasione sprecata quindi per il Cantalice, che si può comunque consolare con il primo punto in campionato.