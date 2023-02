Atletico Lodigiani, Francesco Demofonti: "Vittoria fondamentale. Dzeko e Abraham i miei attaccanti preferiti"

L’Atletico Lodigiani ha portato a casa un successo importante nella 19esima giornata nel Girone D del campionato Promozione vincendo per tre a due la sfida salvezza contro lo Sporting Ariccia. Protagonista della vittoria Francesco Demofonti, autore di una doppietta e scelto da RomaToday come miglior giocatore dell’ultimo turno di campionato del girone.

A RomaToday, l’attaccante ha parlato così del match: “È stata una partita tesa. Noi siamo stati bravi, dopo essere passati in svantaggio, a rientrare subito in partita pareggiando. Sempre nel primo tempo abbiamo raddoppiato e fatto il terzo gol ad inizio ripresa. Nonostante poi un calo di concentrazione siamo riusciti a portarla a casa. Era fondamentale vincere”.

Demofonti ha siglato la seconda e terza rete dell’Atletico Lodigiani, salendo così a quota 7 gol in campionato: “Ho fatto gol finalizzando due buoni contropiedi della squadra. Il mio obiettivo è arrivare in doppia cifra, magari una quindicina”. L’attaccante classe 2001 ha poi parlato del giocatore della Serie A a cui si ispira quando scende in campo: “Sicuramente Abraham. È un attaccante per me ideale, fa tutto, gol e assist, tecnicamente è bravo. E poi Dzeko attaccante fortissimo che nonostante l’età ancora adesso se la gioca con tutti”.

La vittoria contro lo Sporting Ariccia ha permesso all’Atletico Lodigiani di uscire dalla zona play out, ma nel prossimo turno è in arrivo un’altra sfida chiave per la salvezza in trasferta contro il Paliano: “Fuori casa pecchiamo un po' a livelli di risultati ma andremo a Paliano e cercheremo di fare punti” L’obiettivo di squadra è chiaro: “Per come si sono messe le cose l’obiettivo è una salvezza tranquilla. Sono fiducioso la squadra c’è e se lo merita”.