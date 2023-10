Atletico Lodigiani, Bokri: "Vogliamo arrivare più in alto possibile. Ibra il mio idolo"

L’Atletico Lodigiani ha battuto il Tor Lupara per due a zero nella quinta giornata del Girone B del campionato Promozione. MVP della vittoria dei ragazzi di mister Carlini, è Emir Bokri punta centrale autore dei due gol che hanno deciso l’incontro. L’attaccante classe 2000 è stato intervistato da RomaToday come miglior giocatore del turno appena trascorso.

“Con il Tor Lupara è stata una partita chiusa durante tutto il primo tempo con un buon attacco da parte nostra e di risposta una buona difesa da parte dei nostri avversari” – ci racconta Bokri parlando del match sbloccato poi nel secondo tempo grazie alla sua doppietta. “Il primo gol è frutto di una buona azione manovrata messa in campo dopo gli allenamenti durante la settimana. Il secondo è arrivato su calcio di rigore che ha chiuso la partita”. Nessun dubbio sulla dedica: “La doppietta la dedico a tutta la mia famiglia in particolare a mio padre e mia sorella essendo domenica il giorno del loro compleanno ma anche alla mia compagna”.

Nel prossimo turno l’Atletico Lodigiani sfiderà in trasferta il Poggio Mirteto: “Mi aspetto una partita ostica dato che è uno scontro diretto e su un campo difficile da non sottovalutare. Sicuramente sarà una bella sfida”. Poggio Mirteto sarà una delle tappe della stagione della formazione biancorossa: “Speriamo di arrivare più in alto possibile in campionato e il più avanti in coppa. Oggi l’obiettivo è pensare partita per partita”. Con lo stesso spirito Bokri ci parla del suo obiettivo personale: “Voglio fare il massimo in tutte le partite per squadra. Non mi sono prefissato un numero di marcature preciso da voler raggiungere perché sono scaramantico. Ne riparleremo a fine stagione!”.

Infine Bokri ci svela il suo idolo da calcistico: “Fin da bambino ho adorato Zlatan Ibrahimovic. Con la sua determinazione è sempre stato un modella da me e mi ci rivedo molto”.