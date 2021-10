L'Atletico Lodigiani batte il Riano e continua la striscia positiva

Si ritrova l'Atletico Lodigiani, che contro il Riano trova la seconda vittoria in campionato e sembra aver assorbito gli effetti del cambio di allenatore. La squadra di Barbarella si è imposta in una partita dura e combattuta, e disputata anche lontana dalla casa del Francesca Gianni per via dei lavori in corso sul campo erboso. Il gol che sblocca la partita per la Lodigiani arriva al 44', Demofonti che raccoglie il suggerimento di Scartocci e di prima intenzione batte l'estremo difensore del Riano Calcio. Nonostante i tentativi di rimonta la Lodigiani imprime la direzione definitiva alla sua partita al 28', con Micheli che da fuori area batte Federici e consegna tre punti fondamentali alla sua squadra, che da quando c'è Barbarella è ancora imbattuta ed è tornata a volare.

ATLETICO LODIGIANI – RIANO CALCIO 2-0 (1-0)

Atletico Lodigiani: Macci, Varano, Guidotti, De Palma, Ceccarini, Sarrocco, Scartocci (22′ st D’Angeli), Micheli, Demofonti (42′ st Carruolo), Di Nolfo (45′ st Arfaoui), Pellegrini (19′ st Ortu). A disp. Bolletta, Marchizza, Ferrara, Vitiello, Capparella S.All. Francesco Barbabella

Riano Calcio: Federici, Santini, Berardi, Marconi (34′ st Pellegrini An.), Marziali, Baldinelli, Malito, Cicinelli, Toncelli, De Dominicis, Colapietro. A disp. Simig, Ceci, Ciardi, Paolucci, Spuntarelli, Di Bitetto, Buffone. All.Damiano Forte

Arbitro: Giovanni Di Palma di Cassino

Assistenti:Tommaso Rutigliano di Albano Laziale e Andrea Garcea Roma 1

Reti: 44′ pt Demofonti, 28′ st Micheli

Note: tempo bello, spettatori 60 circa. Ammoniti Sarrocco, Macci e Ortu dell’Atletico Lodigiani, Colapietro e Marziali del Riano calcio. Angoli 3-1 (3-1). Recupero 2′ pt e 3′ st.