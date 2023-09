Atletico Lariano (calcio), il neo dg Tabanelli: “Promozione e giovanili, qui si può fare molto bene”

Lariano (Rm) – E’ una delle novità dirigenziali del nuovo Atletico Lariano. Nerino Tabanelli, personaggio molto noto nel mondo del calcio dilettantistico, ha terminato la sua esperienza alla Cynthialbalonga (dove ha ricoperto anche il ruolo di vice presidente) e ha abbracciato il progetto sportivo dell’Atletico Lariano. “Ero stato a Lariano sei anni fa per una breve parentesi, ma ora ho trovato una società molto cambiata e con un fortissimo senso di appartenenza. C’è un impianto importante e un’organizzazione meticolosa: due responsabili come Andrea Colasanti per l’agonistica e Pasquale Savastano per la Scuola calcio, tanti tecnici di grande competenza e due presidenti appassionati e capaci come Loris Di Giacomantonio e Riccardo Palmieri”. Tabanelli fa un quadro generale per fissare gli obiettivi della stagione che è cominciata da poco. “La prima squadra che milita in Promozione ha un gruppo giovane, ma ben organizzato. Nello scorso turno ha battuto 2-0 il Tecchiena grazie alle reti di Gabriele Mastrella e Giuliani, sbagliando anche qualche altra occasione. Purtroppo ci sono degli infortunati lungodegenti come il capitano Ronchetti, Pomponi e il giovane Borrello, oltre a Colasanti che ha un problema di pubalgia. Il mister Centra, comunque, è un valore aggiunto e assieme a tutto lo staff porta avanti un lavoro di alta qualità”. Tabanelli volge lo sguardo al settore giovanile: “L’Under 15 può aspirare alla vittoria dei regionali: ha fatto amichevoli confortanti contro avversari di livello. Anche l’Under 17 regionale può fare buone cose, mentre l’Under 14 regionale deve pensare a mantenere la categoria nel primo anno di agonistica. L’Under 19 regionale è una squadra che va assemblata e ci vorrà un po’ di pazienza. L’Under 16 è l’unico gruppo provinciale e ha sicuramente qualità importanti: questi ragazzi hanno già portato un titolo regionale l’anno scorso e possono fare bene anche quest’anno. Non va dimenticato, infine, il nostro settore Scuola calcio che ha ottenuto la qualifica di “Terzo livello”, ovvero il massimo possibile, sintomo di un’alta professionalità nel portare avanti il lavoro con i nostri piccoli calciatori”.