Atletico Lariano, Savastano plaude la Scuola calcio

Lariano (Rm) – Il “cuore calcistico” dell’Atletico Lariano batte forte. Continua a crescere e a regalare soddisfazioni la Scuola calcio del club castellano e la conferma arriva dalle parole del responsabile Pasquale Savastano che da questa stagione dirige il settore di base larianese. “A livello numerico la nostra Scuola calcio scoppia di salute e stiamo lavorando per mettere in condizione i gruppi di lavorare sempre meglio ottimizzando gli spazi a disposizione. Siamo contenti di come lavorano i nostri staff tecnici e di come rispondono i bambini, poi ovviamente sappiamo che c’è sempre da migliorare. L’obiettivo ambizioso è quello di avvicinarsi alla realtà di alcuni club romani che stanno più avanti per un maggiore bacino d’utenza a disposizione. Sappiamo che ci vogliono tempo e pazienza, ma siamo convinti nel medio-lungo periodo le cose miglioreranno ancora”. La Scuola calcio dell’Atletico Lariano prenderà un po’ di respiro durante le prossime festività pasquali, mentre la società ha già programmato un importante evento a fine stagione. “Nel week-end del 2 giugno saremo con tutti i gruppi al torneo di Vasto, in Abruzzo: un’importante esperienza, la prima fuori regione per molti dei nostri giovanissimi tesserati. Inoltre abbiamo ricevuto tanti inviti per partecipare a tornei nelle nostre zone e stiamo valutando come organizzarci”. Procedono bene le cose anche per ciò che concerne il gruppo “maggiore” della Scuola calcio, ovvero gli Esordienti 2011 affidati a mister Augusto Raponi. “Un gruppo numeroso che comprende ragazzi che stanno un po’ più avanti e altri che stanno crescendo – dice Savastano – Alcuni stanno dando una mano all’Under 14 regionale di Daniele Bastianelli che dovrebbe riuscire a rimanere in categoria, lasciando “in eredità” quel titolo. Poi quest’anno la società ha deciso di allestire anche un gruppo sperimentale Under 14 composto da alcuni 2010 e “rinforzato” a rotazione da 2011 che stanno facendo un’esperienza sotto età sicuramente preziosa in un campionato a 11. Inoltre questi ragazzi hanno partecipato e ben figurato nelle tappe del torneo organizzato dalla Federazione e dedicato alle società che hanno la Scuola calcio d’Elite come la nostra”.